Цены на цветные металлы - 06-02-20

ЛОНДОН, 7 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 6 февраля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1716.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 5735.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1835.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 13075.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 16325.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2215.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 23369.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 34750.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.