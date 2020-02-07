“Ереванский бестселлер”: книга Робина Шармы на первом месте: документальная литература, декабрь 2019

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших документальных произведений. В список не включены энциклопедии. Данные списка составлены по итогам продаж за август.

На первой горизонтали - книга Робина Шарма “Монах, который продал свой Феррари”, которая входит в число мировых бестселлеров. Продано более 6 миллионов экземпляров этой книги, она переведена более чем на 42 языка. Книга адресована всем тем, кто хочет изменить свое мышление, не боится трудностей и пытается идти вперед и достичь успехов в жизни.

Книга Шарля Азнавура “Нежным шепотом” на втором месте. В этой книге, опубликованной во Франции в 2009 году, Шарль Азнавур искренне говорит о прошлом своей семьи и трудностях в начале его карьеры. Шарль Азнавур рассказывает о полученных уроках жизни и об иронии судьбы, о том, как окончив школу самоучкой, через несколько десятилетий стал почетным доктором трех университетов. Азнавур с читателем ведет откровенную беседу о современных нравах, новых звездах, саморекламе и, конечно же, о любви.

На третьем месте - книга легендарного шансонье Шарля Азнавура “Цепляясь за жизнь”. Это последняя, девятая книга, написанная Азнавуром. Эта книга не о легкой жизни, хотя Азнавур и говорит, пусть эта маленькая книга как нежное дуновение ветра принесет вам облегчение. В этих историях выражено его настроение, отражены его счастье и простые радости. Шарль Азнавуру нелегко рассказывать о собственной жизни. Перед ним часто стояла дилемма, рассказать все или скрыть то, о чем нельзя говорить. Это своеобразный диалог между ним и читателем. Артист говорит о несчастье, об успехе, о счастливых встречах. Любящий жизнь, преданный жизни и цепляющийся за нее Азнавур, переживает давно забытые им чувства, любовь и воспоминания.

Книга Рэйчел Холлис “Детка, не оправдывайся!" на четвертом месте. Холис часто замечала, что женщины не используют весь свой потенциал. В глубине души они всегда стремятся к большему, но боятся опозориться, казаться несовершенными или некомпетентными. Более того, самооценка женщин очень часто формируется по характеристикам других. Между тем, Рэйчел говорит, что нужно иметь свое собственное “Я”, формировать личные желания и стремления. Автор призывает избавиться от комплексов, обрести доверие и веру в собственные силы. В этой книге Рэйчел обращается к своему читателю и говорит: “Не надо оправдываться, нужно действовать целеустремленно и без колебаний”.

На пятом месте - книга Рэйчел Холлис “Очнись, детка!”. В этой вдохновляющей книге Рэйчел говорит о 20 видах лжи и ошибках, которые часто мешают нам жить счастливой и полноценной жизнью. Эту ложь мы настолько внушили себе, что перестали ее замечать. Рэйчел с горьким чувством истины и смелым юмором представляет ложные утверждения, которые в свое время заставили ее посчитать себя непригодной. Она представляет те практические шаги, которые помогли ей преодолеть эти периоды жизни.

На шестом месте - книга Джона Рокфеллера “Как я стал миллиардером”. Эта книга -автобиография Рокфеллера. Он впервые выступает в качестве автора цикла рассказов о своей жизни. Истории написаны в жестком, но осторожном стиле Рокфеллера и практически проливают свет на многие эпизоды его биографии, а также и на его маленькие хобби.

На седьмом месте - “Автобиография” Уинстона Черчилля. Премьер-министр Соединенного Королевства, почетный член Британской академии, лауреат Нобелевской премии Черчилль в этой книге представляет пройденный им путь и обращается к важным эпизодам своей жизни и деятельности.

Восьмое место заняла книга Ваагна Дилбаряна “100 секретов бизнеса”. Книга, полностью, представляет собой практический совет. Цель состоит в обучении нашего поколения, в описании более грамотных деловых подходов к своей карьере и к своим собственным проектам. Книга рассчитана на тех, кто интересуется бизнесом - бизнесменов, специалистов, студентов. Прочитав эту книгу, читатель узнает 100 подходов, шагов, приемов, методов, форм, правил, принципов развития собственного бизнеса.

На девятом месте - книга Эриха Фромма “Искусство любить”. Это международный бестселлер, который уже 60 лет показывает миллионам читателей, как добиться полноценной, продуктивной жизни, развивая свои скрытые способности любви. В классическом произведении “Искусство любить” Фромм раскрывает любовь со всех сторон.

На десятом месте – книга Уильяма Ч. Рэмпеля ”Игрок, рассказывающая о Кирк Кркоряне”. Она представляет историю одного из богатейших и малоизвестных гигантов финансового мира Америки - миллиардера, самостоятельно создавшего все, от потрясений до богатой жизни. Кирк Кркорян был одним из пионеров авиации Америки, киномагнатом, большим любителем риска, и гигантом делового мира, который, изменив Лас-Вегас и Голливуд, стал одним из крупнейших финансистов страны. История его жизни отражает хладнокровную смелость пилота Первой мировой войны, твердость бойца, хитрость загадочного игрока и несравненного гения сделок. Хотя он никогда не позволял демонстрировать свое имя на каком-либо из своих строений, но в 2015 году, когда он скончался, ему принадлежала большая часть крупнейших отелей и казино Лас-Вегаса.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38), “Зангак” (011-22-33-66)