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В ближайшие дни температура воздуха снизится на 18-20 градусов

В ближайшие дни температура воздуха снизится на 18-20 градусов

8-11 февраля температура воздуха в Армении постепенно снизится на 18-20 градусов. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал начальник метеорологической службы МЧС Армении Гагик Суренян.

«В ближайшие дни мы подвергнемся тепловому стрессу. С 8 по 11 февраля температура воздуха постепенно снизится на 18-20 градусов», - написал он.




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БелТА

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