В ближайшие дни температура воздуха снизится на 18-20 градусов

8-11 февраля температура воздуха в Армении постепенно снизится на 18-20 градусов. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал начальник метеорологической службы МЧС Армении Гагик Суренян.

«В ближайшие дни мы подвергнемся тепловому стрессу. С 8 по 11 февраля температура воздуха постепенно снизится на 18-20 градусов», - написал он.