Парламент не принял проект внесения изменений в Конституцию

Национальное Собрание Республики Армения не приняло в первом чтении проект внесения изменений в Конституцию, которым предлагается прекратить полномочия председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и членов КС. Как сообщает Арменпресс, проект был отклонен 36 голосами против и 87 воздержавшимися.

Перед голосованием вице-спикер НС Ален Симонян объявил, что фракция «Мой шаг» воздержится от голосования за проект.

«Разрешение кризиса вокруг Конституционного суда должно быть решено путем референдума. Фракция «Мой шаг» на этот раз воздержится при голосовании», - сказал Симонян.

6 февраля состоялось внеочередное заседание НС. В повестке дня - проект изменений в Конституцию Армении, которым предлагается прекратить полномочия членов Конституционного суда.

Проектом изменений в Конституции Республики Армения предлагается с поправками к Конституции Республики Армения от 5 июля 1995 года, от 6 декабря 2015 года, статью 213 изложить в новой редакции: “Пребывание на должности председателя и членов Конституционного суда, назначенных до вступления в силу главы 7 Конституции, прекращается.

Выдвижения на вакантные места судей Конституционного суда производятся последовательно правительством, президентом республики и общим собранием судей. Полномочия председателя и членов Конституционного суда, назначенных на основании части 1 настоящей статьи до вступления в силу главы 7 Конституции, считаются прекращенными, а сроки и другие подробности пополнения образовавшихся вакантных мест устанавливаются в порядке, предусмотренном Законом “О Конституционном суде”. Изменения в Конституционном законе, предусматривающие указанный порядок, принимаются и вступают в силу в двухмесячный срок после вступления в силу настоящей статьи”, - отмечено в проекте.