Время в Ереване: 11:07:36,   7 Февраль

Министерства юстиции Армении и Нидерландов углубят сотрудничество

Министерства юстиции Армении и Нидерландов углубят сотрудничество

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян в рамках визита в Гаагу 6 февраля встретился с министром юстиции и безопасности Нидерландов Фердинандом Грапперхаусом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции Республики Армения, министры высоко оценили сотрудничество между двумя странами и договорились углубить отношения между двумя ведомствами.

На встрече были обсуждены судебная, антикоррупционная и пенитенциарная стратегии, а также эффективный опыт Нидерландов в области пробации.

В результате обсуждения Фердинанд Грапперхаус выразил готовность поддержать развитие инфраструктуры в пенитенциарной системе.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации