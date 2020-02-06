Министерства юстиции Армении и Нидерландов углубят сотрудничество

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян в рамках визита в Гаагу 6 февраля встретился с министром юстиции и безопасности Нидерландов Фердинандом Грапперхаусом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции Республики Армения, министры высоко оценили сотрудничество между двумя странами и договорились углубить отношения между двумя ведомствами.

На встрече были обсуждены судебная, антикоррупционная и пенитенциарная стратегии, а также эффективный опыт Нидерландов в области пробации.

В результате обсуждения Фердинанд Грапперхаус выразил готовность поддержать развитие инфраструктуры в пенитенциарной системе.