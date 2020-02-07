Для озвучивания произведений современных авторов нужны сцены: Арам Сатян

Союз композиторов Армении, который уже на протяжении многих лет в пределах своих возможностей пытается способствовать распространению и популяризации армянской музыки, и на 2020 год наметил различные программы. По инициативе союза будут реализованы программы “Создавая историю”, “Мы и мы”, будет проведен ежегодный Республиканский конкурс юных композиторов им. Эдварда Мирзояна.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» председатель союза Арам Сатян рассказал, что в рамках программы “Создавая историю” они будут отмечать юбилеи года. Отпразднуем юбилеи основателей музыковедения: 130-летие Христофора Кушнаряна, 100-летие Александра Арутюняна, Казароса Сарьяна, Геворга Арменяна, 90-летие Эдгара Ованнисяна, Гагика Овунца, Эмина Хачатряна и Роберта Петросяна. Отметим также юбилеи Степана Шакаряна, Эммы Мигранян и других достойных композиторов. Каждый из них внес большой вклад в развитие армянской музыки”, - подчеркнул председатель союза.

По словам Сатяна, очень важно всегда помнить авторов, поскольку историю создают творцы, люди, которые создают вечные ценности. Мы их слушаем, смотрим, читаем.

“В прошлом году мы инициировали программу “Мы и мы”, в рамках которой композиторы посещают разные районы Армении, озвучивают там свои произведения. Мы посетили Иджеван, Дилижан, Горис, Хндзореск. Благодаря этой программе композиторы становятся более узнаваемыми. Мы обязательно должны продолжить ее”, - сказал он.

Арам Сатян отметил значение конкурса юных композиторов им. Эдварда Мирзояна, который является площадкой для выявления талантливых творческих людей. Союз пытается давать им некоторые направления, проводить мастер-классы. Благодаря этому конкурсу в прошлом году произведения детей с успехом прозвучали в рамках Международного музыкального фестиваля в России и имели большой успех, удостоившись почетных грамот.

Арам Сатян отметил, что они хотят организовать фестиваль современной музыки, на котором прозвучат произведения начинающих авторов, поскольку у них, практически, нет сцены. Естественно, что цель наших основных оркестров - представлять высококлассную музыку, но та музыка, которая только рождается, тоже должна быть озвучена. Оркестры в основном исполняют произведения уже состоявшихся, известных композиторов, а новые произведения некто не исполняет”, - подчеркнул Сатян.

Председатель союза популяризацию армянской музыки за пределами страны счел существенной, отметив, что в 2019 году в США прошли две концертные программы, посвященные армянскому песенному искусству, на которых звучали произведения армянских авторов. “Приятно, когда иностранец поет на твоем родном языке. Звучат наши авторы, и это самое лучшее. Вероятно, мы создали что-то вечное. Пусть никто не говорит, что сегодня нет армянской профессиональной музыки. Она есть, просто ей нужно предоставлять сцены для исполнения этих произведений. Если мы не будем представлять их, кто же будет это делать. Не хочу, чтобы мы стали нацией, которая всех принимает, а себя недооценивает. У нас есть свое достоинство и самобытное искусство, которое должно быть признано во всем мире”, - заключил Арам Сатян.

Анжела Амбарцумян