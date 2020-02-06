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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-02-20

Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-02-20

ЕРЕВАН, 6 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 6 февраля, курс доллара США вырос на 0.13 драмa и составил 478.85 драм. Курс евро сократился на 1.01 драмa и составил 526.78 драм. Курс российского рубля сократился на 0.06 драмa и составил 7.58 драм. Курс британского фунта сократился на 3.95 драмa и составил 621.45 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 71.23 драмa и составила 23913.65 драм. Цена серебра сократилась на 1.62 драмa и составила 271.27 драм. Цена платины выросла на 157.98 драмa и составила 14995.1 драм.




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