Азиатские индексы - 06-02-20

ТОКИО, 6 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 февраля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 2.38% и составил 23873.59 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 2.07% и составил 1736.98 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.72% и составил 2866.51 пункта, а HANG SENG вырос на 2.64% и составил 27493.70 пункта.