Time поместил на обложку изображение Си Цзиньпина в медицинской маске

Изображение председателя КНР Си Цзиньпина в медицинской маске появится на обложке нового номера еженедельного журнала Time. Об этом издание сообщило в четверг в своем Twitter.

На передовице приводятся заголовки трех статей, которые посвящены эпидемии пневмонии, вызванной новым коронавирусом, и ее возможным политическим и экономическим последствиям для Китая - "Китайский тест", "Предотвращая следующую вспышку", "Экономическая угроза". Кроме того, в твит вставлена ссылка на статью под названием "Распространение коронавируса может разрушить мечты Си Цзиньпина о веке Китая", сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.