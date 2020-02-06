Аветик Керобян освобожден с должности председателя Военно-промышленного комитета 

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Аветик Керобян с 10 февраля будет освобожден с должности председателя Военно-промышленного комитета Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, соответствующий указ премьер подчеркнул 6 февраля.