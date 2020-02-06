Президент обратился в КС по вопросу внесения изменений в УПК и закон о банковском секрете

Президент Армении Армен Саркисян не подписал законы “О внесении изменений и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения” и “О внесении дополнения в закон «О банковском секрете»”. Президент обратился в Конституционный суд по вопросу определения соответствия закона Конституции.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, принятые 22 января 2020 года Национальным Собранием законы “О внесении изменений и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения” и “О внесении дополнения в закон «О банковском секрете»” являются спорными с точки зрения конституционности.

Президент Республики не подписал эти законы и вместе с соответствующими правовыми обоснованиями и аргументами обратился в Конституционный суд по вопросу определения соответствия закона Конституции.