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Начальник пресс-службы Следственного комитета Армении Наира Арутюнян уходит в отставку

Начальник пресс-службы Следственного комитета Армении Наира Арутюнян уходит в отставку

Начальник пресс-службы Следственного комитета Армении Наира Арутюнян уходит в отставку. Как сообщает Арменпресс, она написала об этом на своей странице в Facebook, подчеркнув, что уход с должности связан с переходом на новую работу.




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