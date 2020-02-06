Начальник пресс-службы Следственного комитета Армении Наира Арутюнян уходит в отставку
Начальник пресс-службы Следственного комитета Армении Наира Арутюнян уходит в отставку. Как сообщает Арменпресс, она написала об этом на своей странице в Facebook, подчеркнув, что уход с должности связан с переходом на новую работу.
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