Число погибших при сходе двух лавин в Турции достигло 39

Общее число погибших при сходе двух лавин в провинции Ван на востоке

"Число жертв возросло до 39 человек, 84 находятся в больницах", - сообТурции достигло 39 человек, ранены 84, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям страны.щается на сайте министерства.

Ранее президент страны Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших составило 33 человека,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В зоне проведены взрывные работы для снижения опасности схода новых лавин, сообщает ведомство.

Поисковые работы продолжают 180 спасателей, работает 23 единицы спецтехники.