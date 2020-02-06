Картина Тамары де Лемпицки продана в Лондоне за рекордные $21 млн

Картина Тамары де Лемпицки (1898-1980) продана в Лондоне за £16,3 млн ($21 млн), что стало самой высокой ценой, заплаченной когда-либо за работу этой польской и американской художницы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме Christie's по итогам проведенных в среду вечером в Лондоне торгов под названием "Искусство импрессионизма и модернизма",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Рекордная сумма была выплачена за написанный в 1932 году де Лемпицкой "Портрет Марджори Ферри". Он был выполнен художницей по заказу мужа звезды парижского кабаре Марджори Ферри, когда де Лемпицка находилась на пике своей карьеры и прославилась как одна из главных представительниц искусства модернизма.

Как отметили в Christie's, родившаяся в Варшаве художница стала первой женщиной в истории аукционов, картина которой стала самой дорогой на торгах импрессионистов. Изначальная оценочная стоимость полотна составляла £8-12 млн ($10-16 млн).