Группа ВБ прибыла в Армению для обсуждения реформ предпринимательской среды

Министр экономики Армения Тигран Хачатрян принял члена команды реформ группы Doing Business Всемирного банка Алехандро Эспиносу-Ванга для обсуждения методологии доклада ВБ "Предпринимательство", а также содействие Армении со стороны ВБ в дальнейшем реформировании предпринимательской среды.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства экономики, Тигран Хачатрян приветствовал участников встречи и выразил удовлетворение в связи со стартом очередного этапа работ касательно доклада, в рамках которого передовые специалисты ВБ в эти дни в Армении посредством непосредственных контактов и через телефонную связь проводят обсуждения с ключевыми заинтересованными сторонами.

Министр поблагодарил за разработанный консультативный доклад, который является полезным путеводителем для решения вопроса адресного использования имеющихся ресурсов, а также дальнейшей организации работ.

Тигран Хачатрян отметил, что ежегодная оценка со стороны ВБ важна не только в плане сравнения с другими странами, но и чрезвычайно значима с точки зрения атмосферы - для получения правильной и реалистичной картины об имеющихся проблемах с учетом принятых в мире регулировок. Министр проинформировал, что в соответствии с докладом будет выработана программа реформ не в ежегодном разрезе, а посредством разработки среднесрочных и долгосрочных действий.

Алехандро Эспиноса-Ванг поблагодарил министра за встречу и эффективные обсуждения, обозначив вопросы, которые входят в повестку нынешнего этапа.