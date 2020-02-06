Ученые выяснили, сколько женщин недовольны размером груди

Более 70% женщин недовольны формой и размерами своей груди. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного британскими учеными среди почти 20 тысяч женщин из 40 стран, сообщает пресс-служба университета Англия-Раскин со ссылкой на журнал Body Image.

Профессор вуза Вирен Свами и его коллеги несколько лет назад организовали проект Breast Size Satisfaction Survey, в рамках которого пытались выяснить, различаются ли представления об идеальной груди среди молодых девушек и женщин,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Одно из главных наших открытий - волнения по поводу размеров грудей убывали по мере увеличения возраста женщины. Возможно, что желание заполучить идеальные груди меньше давит на зрелых дам. С другой стороны, вероятно и то, что материнство заставляет их больше смотреть на этот орган с функциональной, а не эстетической точки зрения", - приводит слова Свами пресс-служба университета.

В рамках проекта были опрошены почти 20 тысяч жительниц 40 европейских, азиатских, американских и африканских стран, чей возраст составлял от 19 до 94 лет. Ученые поинтересовались у них, довольны ли они своей собственной грудью и, если нет, в какую сторону они хотели бы ее поменять.

Результаты опроса показали, что примерно 70% женщин недовольны своей грудью и хотели бы ее поменять. Примерно половина респондентов хотела бы увеличить ее размеры и изменить форму, а еще 23% - уменьшить. Лишь 31% девушек считало, что у них нет подобной проблемы. При этом показатели очень сильно расходились для представительниц разных стран. К примеру, меньше половины девушек из Ганы страдали от подобных комплексов, тогда как в Китае, Японии и Индии только 10-18% опрошенных женщин считало, что у них нет проблем с размером грудей. Аналогичные различия существовали и в том, насколько расходилась реальная и желаемая форма.