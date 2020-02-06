Апелляционный суд отклонил жалобу о решении суда об обыске дома Рубена Айрапетяна

Апелляционный уголовный суд отклонил жалобу о решении суда об обыске дома бывшего президента Федерации футбола Армении Рубена Айрапетяна. Об этом в беседе с Арменпресс сказал адвокат Айрапетяна Амрам Макинян.

На вопрос, собираются ли они подать кассационную жалобу, Макинян ответил, что этот вопрос еще нужно обсудить с Айрапетяном.

13 декабря 2019 года спецотряд полиции совместно с сотрудниками 6-го отдела провели обыск в доме бывшего президента Федерации футбола Армении, бывшего депутата Рубена Айрапетяна и в некоторых зданиях, связанных с его именем.

Уголовное дело, в рамках которого был проведен обыск, относится к предполагаемым злоупотреблениям в деятельности Федерации футбола, в частности к служебной халатности, которая по неосторожности повлекла серьезные последствия, к незаконному присвоению средств в крупных размерах, фальсификации документов и незаконному присвоению коммерческими или другими организациями.