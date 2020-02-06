Арест Геворга Лорецяна продлен на два месяца

Арест экс-заместителя министра образования, науки, культуры и спорта Геворга Лорецяна продлен на два месяца. В беседе с Арменпресс об этом сказал адвокат Лорецяна Левон Саакян.

Он также добавил, что решение суда первой инстанции будет обжаловано в Кассационном суде.

Сотрудниками Службы национальной безопасности Республики Армения в результате широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых в рамках осуществления функций, направленных на борьбу с коррупцией, 4 декабря 2019 г. по подозрению в получении взятки в особо крупных размерах были подвергнуты приводу заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА, а также его водитель и президент одного из действующих в РА футбольных клубов, который одновременно является фактическим руководителем ряда компаний-поставщиков.

Согласно полученным предварительным данным, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА, оказав поддержку вышеуказанному хозяйствующему субъекту в тендерах, объявленных с целью приобретения спортивного инвентаря и спортивной одежды для нужд находящихся в ведении министерства учреждений, взамен через водителя достиг договоренности о получении взятки в особо крупных размерах.

Сразу после передачи хозяйствующим субъектом части суммы водителю заместителя министра они были задержаны.

Материалы, подготовленные по факту очевидного преступления, были переданы в Следственный департамент СНБ РА.