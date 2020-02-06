Великобритания разрабатывает новую таможенную тарифную систему

Правительство Великобритании разрабатывает на основе принципов Режима наибольшего благоприятствования (РНБ) независимую таможенную тарифную систему, которая вступит в силу с 1 января 2021 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства внешней торговли Соединенного Королевства.

Благодаря новому плану Лондон рассчитывает добиться справедливых условий конкуренции для британских предприятий, стимулировать приток в страну инвестиций и появление новых рабочих мест. Британское правительство пообещало учесть мнение представителей общественности и деловых кругов, которые до 5 марта смогут принять участие в консультациях по вопросу будущего торговой политики страны,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Великобритания вышла из ЕС, и настало время, чтобы посмотреть в будущее в качестве независимого, глобальный лидера свободной торговли. Крайне важно, чтобы мы сейчас отошли от сложной [таможенной] тарифной системы, навязанной нам Евросоюзом. У нас есть возможность установить собственную тарифную стратегию, которая подходит британским потребителям и предприятиям по всей стране ", - сказала министр внешней торговли Элизабет Трасс.