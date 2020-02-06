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Главы Генштабов ВС России и Азербайджана обсудили вопросы безопасности

Главы Генштабов ВС России и Азербайджана обсудили вопросы безопасности

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг встретился в Баку со своим азербайджанским коллегой генерал-полковником Наджмаддином Садыковым и президентом страны Ильхамом Алиевым, обсудил проблемы международной и региональной безопасности.

Отмечается, что Герасимов и Садыков "обсудили проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В том числе - взаимодействие оборонных ведомств на Каспии, подтвердили заинтересованность в продолжении контактов", - добавили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

 

 




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