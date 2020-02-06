Врач десять дней боролся с коронавирусом и умер от переутомления

Врач из китайской провинции Хунань десять дней подряд проверял самочувствие водителей и пассажиров на автодороге в связи со вспышкой коронавируса и умер от остановки сердца, вызванной переутомлением. Об этом сообщает издание The Mirror.

28-летний Сун Инцзе работал в местной клинике в провинции Хунань, которая граничит с эпицентром распространения коронавируса — провинцией Хубэй. В задачи Инцзе входила проверка самочувствия людей, проезжавших по дороге. Врач круглыми сутками занимался этим с 25 января,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Утром в понедельник, 3 февраля, Инцзе вернулся в общежитие и умер. Его 29-летняя сестра находится в Ухане, который уже две недели закрыт на карантин. Она винит себя за то, что не покинула Ухань перед закрытием города и не поддержала брата в трудное время.