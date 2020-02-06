Положить конец безнаказанности: в СЕ прошло мероприятие, посвященное годовщине погромов армян в Баку

Депутат Европейского парламента Костас Мавридес 5 февраля провел совещание “Забытые беженцы. Что произошло с армянами Баку?” Соорганизаторами мероприятия были офис “Ай Дата” АРФД Европы и миссия РА в ЕС.

Как сообщили «Арменпресс» в европейском офисе “Ай Дата” АРФД, докладчиками конференции были бывшая вице-спикер Палаты лордов Великобритании, известная своей гуманитарной деятельностью баронесса Керолайн Кокс, американская писательница, юрист и правозащитница Анна Аствацатурян Теркотт, преподаватель Брюссельского Открытого университета и переводчик Давид Бабаев. Два последних докладчика сами пережили погромы в Баку.

На мероприятии присутствовали депутаты Европарламента, советники депутатов, студенты, представители гражданского общества и миссий ряда стран ЕС, армяне, пережившие погромы в Бак, и также граждане Бельгии.

В своей вступительной речи председатель Европейского офиса “Ай Дата” Гаспар Карапетян приветствовал присутствующих, подчеркнув важность организации мероприятия, посвященного погромам армян в Баку, в центре европейской демократии.

“Европейский парламент в своих резолюциях 1990 года однозначно осудил погромы армян в Сумгаите, Кировабаде и Баку, организованные властями Азербайджана”, - напомнил Карапетян.

Член Европарламента Костас Мавридес заявил, что он принял решение принять мероприятие также по той причине, что и он разделяет судьбу беженцев. В детстве его семья была вынуждена бежать из Северного Кипра во время его захвата Турцией в 1974 году. Депутат подчеркнул, что помнить не означает мстить, но в то же время предавать забвению непростительно, поскольку забвение приводит к новым преступлениям.

Руководитель миссии Республики Армения в Европейском союзе посол Татул Маргарян напомнил, что погромы армян в Азербайджане стали первыми массовыми убийствами и этническими чистками в послевоенной Европе.

В своих свидетельствах Аствацатурян и Бабаев представили свои воспоминания о тех трагических днях. Мы месяцами скрывались в своей квартире, надеясь, что насилие в отношении армян прекратится. Но оно не прекращалось. Мы оставили все и бежали. Мы чудом спаслись и остались живы. Многие из наших соседей и друзей не оказались такими счастливыми”, - отметила Аствацатурян. Бабаев подчеркнул, что для погромов в Сумгаите и Баку была подготовлена благодатная почва. Эти зверства - насилие, запугивание, изнасилования, убийства, сжигание живых людей не должны остаться безнаказанными”, - подчеркнул он.

Баронесса Керолайн Кокс отметила, что Геноцид армян был продолжен в Баку, Сумгаите и Арцахе, и он должен быть признан, чтобы положить конец безнаказанности.

Докладчики также отметили, что власти Азербайджана в качестве государственной политики продолжают систематически сеять и распространять армяноненавистничество, свидетелями чего стали и жертвы бакинских погромов”.

За докладами последовали вопросы и ответы. Участники конференции, в том числе и азербайджанцы, имели возможность задать свои вопросы докладчикам.