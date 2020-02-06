Комитас Мурадян назначен первым заместителем начальника ГОУ Генштаба ВС РА

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Комитаса Мурадяна первым заместителем начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно части 1 статьи 133 Конституции, а также части 2 статьи 35 Закона “О военной службе и статусе военнослужащего” и части 1 статьи 35.1. назначить Комитаса Мурадяна первым заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС Армении”,- говорится в указе президента Армении.