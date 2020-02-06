В Токио произошло землетрясение магнитудой 5,6

Ощутимое землетрясение магнитудой 5,6 произошло в четверг вечером в Токио и близлежащих к северо-востоку от него префектурах. В японской столице от подземных толчков покачивалась мебель в домах.

Как сообщило центральное метеорологического управление Японии, эпицентр землетрясения находился в море у побережья префектуры Ибараки, очаг его находился на глубине около 40 километров. Угроза цунами не объявлялась, сообщений об ущербе или пострадавших не поступало,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.