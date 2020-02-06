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Дело Кочаряна против Сильвы Амбарцумян прекращено

Дело Кочаряна против Сильвы Амбарцумян прекращено

Дело второго президента Армении Роберта Кочаряна против предпринимателя Сильвы Амбарцумян прекращено.

Как сообщает «Арменпресс», иск был подан адвокатом Роберта Кочаряна Арамом Орбеляном в связи с требованием опровергнуть фактические данные, являющиеся клеветой, и взыскать с Сильвы Амбарцумян компенсацию в размере 2 млн драмов.

Основанием для иска послужило заявление Сильвы Амбарцумян, озвученное в ходе пресс-конференции 02.11.2018 года в пресс-клубе “Айацк”. “В 2008 году я совершала крупную сделку с арабами и за то, чтобы не мешали мне, заплатила и президенту Республики Роберту Кочаряну и ...”.




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