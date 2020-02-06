Дело Кочаряна против Сильвы Амбарцумян прекращено

Дело второго президента Армении Роберта Кочаряна против предпринимателя Сильвы Амбарцумян прекращено.

Как сообщает «Арменпресс», иск был подан адвокатом Роберта Кочаряна Арамом Орбеляном в связи с требованием опровергнуть фактические данные, являющиеся клеветой, и взыскать с Сильвы Амбарцумян компенсацию в размере 2 млн драмов.

Основанием для иска послужило заявление Сильвы Амбарцумян, озвученное в ходе пресс-конференции 02.11.2018 года в пресс-клубе “Айацк”. “В 2008 году я совершала крупную сделку с арабами и за то, чтобы не мешали мне, заплатила и президенту Республики Роберту Кочаряну и ...”.