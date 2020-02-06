Самая красивая женщина в мире снялась в рекламе в кружевном корсете

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой в мире женщиной, приняла участие в съемках рекламной кампании британского дома моды Burberry. Фотографиями она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На снимках 23-летняя Хадид позирует в бежевом кружевном корсете, мини-юбке и плаще, пристегнутом к поясу на ремень. Модель также продемонстрировала головной убор в виде кепки с объемным козырьком, закрывающим лицо, и сумку на цепочке с серебристым логотипом бренда,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Вместе с Беллой Хадид в фотосессии приняли участие ее старшая сестра Джиджи и топ-модель Кендалл Дженнер. В описании к посту Хадид поблагодарила команду Burberry за проделанную работу.