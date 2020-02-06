Омбудсмен Арцаха отреагировал на заявление ЦИК Азербайджана

Защитник прав человека Республики Арцах Артак Бегларян прокомментировал заявление Центральной избирательной комиссии Азербайджана о том, что народ Карабаха может принять участие в предстоящих в Азербайджане выборах.

“ЦИК Азербайджана заявил, что народ Карабаха может принять участие в выборах в Азербайджане. Вместо этого пусть подумают об арменофобии, о правах человека внутри своей страны, об уровне демократии. Уверен, что азербайджанцам будет разрешено участвовать в выборах в Арцахе, если они получат наше гражданство”, - как сообщает «Арменпресс», написал в своем микроблоге в Twitter Артак Бегларян.

В апреле 2020 года в Арцахе пройдут парламентские и президентские выборы.

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане состоятся 9 февраля 2020 года.