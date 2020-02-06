В Китае рассказали о мошенниках, пытающихся нажиться на коронавирусе

Правоохранительные органы Китая раскрыли более 1 тысячи дел о мошенничестве, связанном с распространением коронавируса, задержаны уже 294 человека, говорится в заявлении министерства общественной безопасности КНР.

"По состоянию на данный момент, органами общественной безопасности по всей стране было выявлено и раскрыто 1116 дел о мошенничестве, задержаны 294 человека, удалось взыскать более 6,6 миллионов юаней из расхищенных средств", - говорится в заявлении министерства общественной безопасности.

По данным ведомства, правоохранительным органам удалось выявить три основных мошеннических схемы. Чаще всего преступникам удавалось нажиться на дефиците защитных масок, так, они делали объявление, что могут купить маски или же имеют нужные товары на складе, однако после получения оплаты, мошенники либо просто блокировали номера и соцсети покупателей, либо находили причины отказать в отправке товара, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По другой схеме, мошенники притворялись благотворительными организациями, сообщая, что собирают средства для борьбы с распространением заболевания, создавали поддельные веб-сайты и страницы в соцсетях, но после получения пожертвований исчезали.

Также, мошенники путем обмана выманивали деньги в группах различных мессенджеров, якобы на помощь в борьбе с коронавирусом.