Большое и важное событие моей жизни: Пашинян рассказал о своей встрече с незнакомым ребенком

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поделился историей об очень большом и важном событии его жизни. Малыш, гулявший мамой, подбежал и обнял Никола Пашиняна.

“Вчера вечером на очередную встречу я решил пойти пешком. Я вышел из основного входа правительства, и этот незнакомый малыш своим поведением еще раз доказал, что все будет хорошо. Знаю, что многие посчитают это PR, даже дешевым PR, но узнав, что видеокамеры Службы государственной охраны зафиксировали эти кадры, я захотел разместить их, как очень большое и важное событие моей жизни”, - как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Пашинян.