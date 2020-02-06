Организаторы Олимпиады 2020 года создали рабочую группу по борьбе с коронавирусом

Организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио 2020 года принял решение создать рабочую группу, которая будет заниматься противодействием распространению коронавируса и его потенциальному негативному воздействию на ход проведения предстоящих Игр. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в четверг объявил японский организационный комитет.

Ранее в четверг премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что правительство Японии не ведет каких-либо обсуждений возможности отмены летних Олимпийских игр в Токио в связи с распространением вируса 2019-nCoV.

Министр, ответственный за Олимпийские и Паралимпийские игры, Сэйко Хасимото, в свою очередь, отмечала, что правительство Японии намерено обсудить со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) меры по борьбе с инфекционными заболеваниями во время летних Игр.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада - с 25 августа по 6 сентября.