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Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования семье академика Арама Шагиняна

Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования семье академика Арама Шагиняна

Президент Республики Армения Армен Саркисян в связи с кончиной заслуженного ученого, академика НАН РА Арама Шагиняна направил телеграмму соболезнования его семье, родным и коллегам. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

В послании, в частности, говорится.

“Ощутим вклад Арама Шагиняна в развитие науки в Армении, в частности, в химии, биологии и биоинформатики. Его заслуги в научно-организационной сфере очень весомы.

Сын выдающегося математика, педагога и общественного деятеля Арташеса Шагиняна Арам Шагинян носил в себе лучшие качества, присущие армянской интеллигенции”.




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