Скоро будет опубликована Стратегия национальной безопасности Армении

Секретарь Совета безопасности Армен Григорян коснулся заявления председателя Комиссии по телевидению и радио Тиграна Акопяна, согласно которому иностранные СМИ представляют угрозу национальной безопасности.

“Вообще, оценка угроз национальной безопасности осуществляется по закону, проводится офисом Совета безопасности, офис Совета координирует угрозы национальной безопасности. В этом плане оценивая именно эти угрозы, мы работаем над Стратегией национальной безопасности, и думаю, что скоро опубликуем ее, в ней нет какого-либо подобного пункта. То есть, у нас вообще нет оценок процессов, происходящих в сфере телерадиовещания как угрозы национальной безопасности. Оценка угроз национальной безопасности находится на поле исполнительной власти, и нужно следить за политикой исполнительной власти, за ее заявлениями, исполнительная власть решает угрозы национальной безопасности”, - сказал Григорян.