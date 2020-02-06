Арсен Торосян с казахстанским коллегой обсудил международные усилия по борьбе с коронавирусом

Министр здравоохранения Арсен Торосян провел телефонный разговор с министром здравоохранения Казахстана Елжаном Биртановым. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.

Главы здравоохранительных ведомств двух стран обсудили национальные и международные усилия по борьбе с новым коронавирусом. Министр Торосян поблагодарил своего коллегу за перевозку одного из граждан Армении на казахском самолете из города Ухань в Нур-Султан, а также за организацию его пребывания и оказание медицинской помощи до возвращения последнего в Армению.

Министры также обсудили вопросы повестки дня здравоохранения двух стран в рамках ЕАЭС и, в частности, о едином регулировании табачных изделий.

Партнеры констатировали, что они руководствуются теми же, международно признанными и утвержденными, подходами и принципами.