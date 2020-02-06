Решения скоро будут видны: Армен Григорян о случаях смерти в ВС

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, говоря о произошедших в последнее время случаях смерти в Вооруженных силах, отметил, что проделано много шагов, но есть места, где успехов еще не достигли.

“Этот вопрос в нашей повестке, для нас все инциденты болезненные, даже легкие травмы. Мы пытаемся проводить работы, большая часть проблем в армии - более широкие общественные проблемы. Борьба с криминальной культурой преследует также и цель способствовать реформам в армии. Эта проблема очень сложная, ее невозможно решить одним шагом, но мы делаем все возможное”, - сказал Григорян.

На вопрос, не вызывает ли беспокойство то, что сыновья командующего АО, начальника управления СНБ и ряда должностных лиц проходят службу в одной воинской части, Григорян сказал, что это многослойная и глубинная проблема. Сегодня Армия обороны распространила заявление, мы идем по пути этого решения, я уверен, что скоро эти решения будут заметны. Но эти проблемы находятся в нашей повестке”, - сказал он.