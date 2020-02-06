Турецкие СМИ обвинили советника Эрдогана в гибели людей под лавиной

Турецкие СМИ обвиняют советницу президента Турции и экс-депутата турецкого парламента от провинции Ван Гюльшен Орхан в гибели 33 спасателей под сошедшей в среду на востоке Турции лавиной, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Советница президента госпожа Орхан вопреки предупреждению спасателей распорядилась очистить дорогу от снега, так как возглавляемая ею делегация направлялась с мероприятия в соседнем районе по дороге, находящейся в зоне схода первой лавины. Шум работающей тяжелой снегоуборочной техники и вызвал сход новой лавины, под которой погибли спасатели", - сказал корреспондент телеканала HaberTurk Бюлент Айдемир в прямом эфире телеканала.