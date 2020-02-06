Время в Ереване: 11:07:36,   6 Февраль

Селена Гомес снялась в фотосессии для модного журнала Dazed

Селена Гомес снялась в фотосессии для модного журнала Dazed

Американская актриса и певица Селена Гомес снялась в откровенной фотосессии для модного журнала Dazed. Серия снимков была опубликована на сайте издания, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На одном из фото 27-летняя знаменитость позирует в надетом на голое тело бюстье с цепями и монетами австрийского дизайнера Андреаса Кронталера. На другом она одета в платье из металлизированной кожи с вшитым белым кружевом шотландского модельера Кристофера Кейна, образ Гомес дополнен оверсайз-колье из искусственного жемчуга бренда Vaquera.

Отмечается, что автором снимков стала модный фотограф Брианна Капоцци, а в качестве стилиста на площадке работала Эмма Уиман .

View this post on Instagram

@selenagomez by @emmawyman + @briannalcapozzi for the cover of @dazed #deathofthe2010s

A post shared by @ vaquera.nyc on




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации