Селена Гомес снялась в фотосессии для модного журнала Dazed

Американская актриса и певица Селена Гомес снялась в откровенной фотосессии для модного журнала Dazed. Серия снимков была опубликована на сайте издания, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

На одном из фото 27-летняя знаменитость позирует в надетом на голое тело бюстье с цепями и монетами австрийского дизайнера Андреаса Кронталера. На другом она одета в платье из металлизированной кожи с вшитым белым кружевом шотландского модельера Кристофера Кейна, образ Гомес дополнен оверсайз-колье из искусственного жемчуга бренда Vaquera.

Отмечается, что автором снимков стала модный фотограф Брианна Капоцци, а в качестве стилиста на площадке работала Эмма Уиман .