Вопрос о прекращении полномочий членов КС будет вынесен на референдум: “Мой шаг”

Фракция “Мой шаг” НС РА не примет в первом чтении представленный им проект о прекращении полномочий судей Конституционного суда, предложив вынести его на референдум. Как передает «Арменпресс», об этом, представляя проект изменений в Конституцию Армении, сказал депутат Ваагн Овакимян.

Фракция “Мой шаг” не примет этот проект в первом чтении, и в силу 3-го пункта 202-й статьи Конституции предложит НС вынести на голосование решение о вынесении этого проекта на всенародный референдум. Это применение принципа прямой демократии, это убеждение и кредо нашей политической силы. Мы верим в наш народ, и нам есть что сказать и услышать от нашего народа”, - сказал Овакимян.

Он подчеркнул, что за это время законодательный орган, правительство сделали все возможное для разрешения кризиса вокруг КС. По словам Овакимяна, политическая власть Армении сделала все, чтобы разрешить этот кризис, чтобы и члены КС приняли участие в этом решении.

Он напомнил предложение парламента о сложении полномочий Грайра Товмасяна, которое, однако, не было принято к производству КС. Он отметил, что следующим шагом правительство протянуло руку членам КС, пошло навстречу, приведя закон о раннем выходе на пенсию, который получил положительное заключение Венецианской комиссии. Однако некоторые члены КС заявили, что не собираются пожимать протянутую им руку. Более того, тех членов КС, которые, возможно, решили бы принять протянутую руку, квалифицировали как предателей, то есть оказали на них психологическое давление”, - сказал депутат.

Овакимян отметил, что сложившаяся сегодня ситуация свидетельствует о том, что по закону о досрочных пенсиях проблема не решена окончательно. В этом причина того, что мы представили на рассмотрение парламента проект изменения статьи 213 Конституции в редакции 2015 года, которым предлагаем с момента вступления документа в силу прекратить пребывание на должности председателя и членов Конституционного суда, назначенных до вступления в силу главы 7 Конституции”, - сказал он.

Проектом изменений в Конституции Республики Армения предлагается с поправками к Конституции Республики Армения от 5 июля 1995 года, от 6 декабря 2015 года, статью 213 изложить в новой редакции: “Пребывание на должности председателя и членов Конституционного суда, назначенных до вступления в силу главы 7 Конституции, прекращается.

Выдвижения на вакантные места судей Конституционного суда производятся последовательно правительством, президентом республики и общим собранием судей. Полномочия председателя и членов Конституционного суда, назначенных на основании части 1 настоящей статьи до вступления в силу главы 7 Конституции, считаются прекращенными, а сроки и другие подробности пополнения образовавшихся вакантных мест устанавливаются в порядке, предусмотренном Законом “О Конституционном суде”. Изменения в Конституционном законе, предусматривающие указанный порядок, принимаются и вступают в силу в двухмесячный срок после вступления в силу настоящей статьи”, - отмечено в проекте.