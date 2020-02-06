СМИ: Китай начал клинические испытания средства против коронавируса

Китайские специалисты начали клинические испытания антивирусного препарата ремдесивер в больнице Цзиньиньтань города Ухань. Они исследуют эффективность препарата в борьбе с коронавирусом. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщила газета "Жэньминь жибао".

По данным издания, в испытании участвуют 453 больных в критическом состоянии и 308 пациентов с менее тяжелыми симптомами. Заявка на тестирование лекарственного средства была одобрена Министерством науки и техники, Государственным комитетом по делам здравоохранения и Государственным управлением по надзору за лекарственными средствами КНР.

Ремдесивер - антивирусный препарат, созданный американской биотехнологической компанией Gilead Sciences. Средство ранее успешно использовалось для борьбы с коронавирусами, вызывающими тяжелый острый респираторный синдром и ближневосточный респираторный синдром.