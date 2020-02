Канадского актера Киану Ривза заметили жители Сан-Франциско на съемках фильма "Матрица 4". После чего опубликовали видео и фотографии в сети, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Увидел по дороге в офис", — написал пользователь @dougdalton.

The Matrix 4 filming in San Francisco! - Feb 5 2020

Thanks to @dougdalton IG Storyhttps://t.co/uEEPFc7GWk#thematrix4 #matrix4 #KeanuReeves #SanFrancisco pic.twitter.com/PekHZotq7t