Армен Саркисян принял посла Швеции в Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Швеции в Республике Армения Ульрика Тидестрома.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Посол отметил, что 2019 год был эффективным с точки зрения развития армяно-шведских отношений. За это время состоялись взаимные визиты различного уровня, сотрудничество двух стран получило новое качество.

Президент республики отметил важность зарегистрированного прогресса и отметил, что есть широкие возможности для взаимовыгодного сотрудничества также в сферах новых технологий, искусственного интеллекта, безопасности продуктов питания и туризма.

Президент Саркисян высоко оценил содействие правительства Швеции Армении в укреплении демократических институтов, защите прав человека и утверждении верховенства закона.

Обе стороны подчеркнули важность становления и укрепления демократических институтов в Армении.