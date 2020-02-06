Отведать севанский ишхан, посетить концерт: 105-летний Нурхан Жозефович раскрывает для себя Армению

Гражданин Италии 105-летний армянин Нурхан Богосович Жозефович уже несколько месяцев находится в Армении. Он не только решил провести оставшуюся часть жизни в Армении, но и получить гражданство РА.

“Я приехал в Армению впервые. К сожалению, рабочие годы сложились так, что не смог за это время побывать в Армении. Как говорится, никогда не поздно, я приехал с большой охотой и очень рад, что я нахожусь здесь”, - сказал в беседе с «Арменпресс» дедушка Нурхан.

Нурхан Жозефович родился в Турции в 1915 году. Вначале они с семьей проживали в Стамбуле, затем переехали в Анкару. Отец был торговцем, шляпником. Ткани привозил из Италии и на месте шил шляпы. Детям были обеспечены все возможные условия для получения хорошего образования. Нурхан Жозефович получил образование в местной итальянской школе. Он всегда отличался своей успеваемостью, и не случайно, что был в центре внимания итальянских специалистов. После окончания образования некоторое время работал в посольстве Италии в Турции. Вначале Нурхан Жозефович работал секретарем по культуре. Так началась его дипломатическая деятельность. В дальнейшем он работал в посольстве в качестве третьего, затем второго секретаря военного атташе, а дипломатическую деятельность завершил на посту первого секретаря.В пенсионном возрасте он уже выехал в Италию, где и жил некоторое время. И вот несколько месяцев назад переехал в Армению. У дедушки Нурхана нет детей, мать и жена умерли, и сейчас он живет в Армении с семьей сына сестры и сестры.

Журналист Раффи Гермон Аракс часто консультациями оказывает содействие друзьям и знакомым, приехавшим из диаспоры в Армению. Очередная консультация была предназчена его дяде Нурхану Жозефовичу. Его заявление о получении гражданства Армении уже представлено, они ждут получения паспорта и потепления погоды, поскольку спешат реализовать программы по раскрытию Армении.

“Дедушка Нурхан очень любит воду, море. Следовательно, мы планируем посетить Севан, чтобы раскрыть красоту этого озера. Ну, конечно, и отведать севанский ишхан. Он также любитель классической музыки, так что впереди еще и посещение подобных концертов”, - сказал Раффи Эрмон Аракс.

Дедушка Нурхан доволен планами, составленными для него, с нетерпением ждет наступления теплого сезона.

“Хочу, чтобы Армения всегда двигалась вперед. К сожалению, из-за проблемы найти работу на родине сегодня многие армяне находятся за рубежом. Было бы хорошо, если бы здесь ситуация изменилась, и армяне вернулись бы. Посмотрим, что сделает новое правительство”, - добавил дедушка Нурхан.

Анна Гзирян

Фото-Айк Манукян