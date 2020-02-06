Проект фракции “Мой шаг” по КС содержит также и возможность решения вопроса путем референдума

Проект депутатов фракции “Мой шаг” о прекращении полномочий председателя и членов Конституционного суда содержит также и возможность решения вопроса путем референдума. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала заместитель председателя постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам Анна Карапетян.

“Проект конституционных изменений обсуждается и принимается во втором чтении, регулирование Закона “Регламент” таково, что до голосования во втором чтении проект идет в КС. После этого, если во втором чтении в НС он не принимается, то выносится на референдум”, - сказала Карапетян.

Она не отметила, будет ли проект вынесен на референдум, но подчеркнула, что решение о направлении проекта в КС и решение о вынесении на референдум - обязательное требование, установленное регламентом работы.

Проект будет обсужден на созванном 6 февраля внеочередном заседании НС, которое по требованию фракции “Процветающая Армения” было прервано на 20 минут.

Фракция “Мой Шаг” 6 февраля отозвала проект о председателе и членах КС на внеочередном заседании НС, и представила в обращение новый проект, соавторами которого являются 44 депутата фракции.

Проектом изменений в Конституции Республики Армения предлагается с поправками к Конституции Республики Армения от 5 июля 1995 года, от 6 декабря 2015 года, статью 213 изложить в новой редакции: “Пребывание на должности председателя и членов Конституционного суда, назначенных до вступления в силу главы 7 Конституции, прекращается.

Выдвижения на вакантные места судей Конституционного суда производятся последовательно правительством, президентом республики и общим собранием судей. Полномочия председателя и членов Конституционного суда, назначенных на основании части 1 настоящей статьи до вступления в силу главы 7 Конституции, считаются прекращенными, а сроки и другие подробности пополнения образовавшихся вакантных мест устанавливаются в порядке, предусмотренном Законом “О Конституционном суде”. Изменения в Конституционном законе, предусматривающие указанный порядок, принимаются и вступают в силу в двухмесячный срок после вступления в силу настоящей статьи”, - отмечено в проекте.