В Париже Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за забастовки
13:18, 6 Февраль, 2020
Эйфелева башня будет закрыта в четверг для посетителей из-за национальной забастовки против пенсионной реформы, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Ранее об акциях протеста во Франции заявила группа профсоюзов Solidaires.
"Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта", - написано в аккаунте башни в Twitter.
Также отмечается, что пространство вокруг башни останется доступным для посетителей, они смогут там побывать бесплатно.