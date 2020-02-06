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В Париже Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за забастовки

В Париже Эйфелеву башню закрыли для посещения из-за забастовки

Эйфелева башня будет закрыта в четверг для посетителей из-за национальной забастовки против пенсионной реформы, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее об акциях протеста во Франции заявила группа профсоюзов Solidaires.

"Из-за национальной забастовки я сегодня закрыта", - написано в аккаунте башни в Twitter.

Также отмечается, что пространство вокруг башни останется доступным для посетителей, они смогут там побывать бесплатно.

 

 




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БелТА

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