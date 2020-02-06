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Демонтированы цветочные павильоны и металлические зонтики перед фасадом бывшего Крытого рынка

Демонтированы цветочные павильоны и металлические зонтики перед фасадом бывшего Крытого рынка

В результате мероприятий, предпринятых сотрудниками управления торговли и обслуживания мэрии Еревана, был демонтирован цветочный павильон на перекрестке проспекта Саят-Нова и улицы Абовяна.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на странице мэрии Еревана в Facebook.

“После разъяснительной работы дирекция здания бывшего Крытого рынка на проспекте Маштоца, являющегося историко-культурным памятником, демонтировала металлические зонтики перед фасадом здания. Работы продолжаются”, - сообщают в мэрии.




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БелТА

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