Армения участвует в 34-м Международном фестивале Сураджкунда

Республика Армения в Индии участвует в 34-м Международном фестивале ремесел Сураджкунда, проходящем с 1 по 16 февраля 2020 года. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства НОКС, армянская делегация представляют народные ремесленники и группы исполнителей народной музыки.

В павильоне Армении представлены вышивки, гобелены и кружева работы армянских мастеров (Арменуи Хачатрян, Армине Погосян, Марал Шеухмелиа). В рамках честиваля выступит группа “Кайт”.

“Кайт” был основан в Ереване в 2016 году по инициативе Корюна Давтяна для исполнения традиционной армянской народной музыки на национальных инструментах. В составе группы молодые музыканты, каждый из которых владеет каким-либо музыкальным инструментом, в том числе блулом, свирелью, волынкой, зурной, дудуком, дхолом, каноном и другими инструментами. В группе также солист и солистка.

Большая часть репертуара “Кайта” - образцы, сохранившиеся в устной традиции и записанные в 19 - 20 веках усилиями Комитаса, Миграна Тумачяна, Арама Кочаряна. Будучи первым сценическим исполнителем ряда армянских народных песен и мелодий, “Кайт” пытается сохранить традиции в условиях современного мышления.