ОБСЕ провела мониторинг на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана

Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской республики) договоренности, миссия ОБСЕ 6 февраля провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, восточнее села Талиш Мартакертского района. Об этом «Арменпресс» сообщили в МИД Республики Арцах.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники личного представителя Действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и Геннадие Петрика (Молдова), а также личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).

С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили личный представитель Действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспшик, его полевой помощник Михаил Олару (Молдова) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители Министерства иностранных дел и Министерства обороны Республики Арцах.