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СМИ: в Афганистане 13 детей умерли от неизвестного заболевания

СМИ: в Афганистане 13 детей умерли от неизвестного заболевания

Как минимум 13 детей умерли от болезни, схожей по симптомам с пневмонией, в провинции Бадахшан, расположенной на северо-востоке Афганистана. Об этом, как передал афганский телеканал TOLOnews, заявил в четверг представитель местных властей.

По его данным, "не менее 13 подростков умерли за последние три дня от заболевания, похожего на пневмонию, в уезде Ямган провинции Бадахшан".

Никакой информации от афганских властей о причине заболевания и смерти афганских детей в Ямгане пока не поступало, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 

 




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БелТА

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