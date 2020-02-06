Время в Ереване: 11:07:36,   6 Февраль

МИД Китая призвал мировое сообщество прекратить панику на фоне распространения пневмонии

МИД Китая призвал мировое сообщество прекратить панику на фоне распространения пневмонии

Мировое сообщество не должно предпринимать чрезмерные меры, стимулируя рост всеобщей паники и дестабилизируя международное взаимодействие на фоне вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Как заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, это приведет лишь к негативным последствиям, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Такие действия не только не помогут бороться с коронавирусом, но, напротив, приведут к панике, подорвут международный порядок и контакты для сотрудничества", - отметила она на регулярном брифинге.

По словам дипломата, китайские власти уже сделали представление отдельным государствам, которые фактически своими действиями прерывают транспортное сообщение и подрывают торгово-экономические связи с КНР.

 

 




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации