В Цахкунке обнаружены новые историко-археологические материалы

В результате работ по очистке, предшествующей восстановительным работам одного из строений села Цахкунк Гегаркуникской области, которое осуществляется по заказу Фонда “Дар”, появились материалы, представляющие архитектурно-археологическую ценность, которые свидетельствуют о более раннем происхождении данного строения, а также и населенного пункта.

Как сообщил «Арменпресс» координатор работ по очистке, преподаватель Национального университета архитектуры и строительства Армении, архитектор-реставратор Давид Наатакян, в ходе работ по очистке и исследованию внутренней части одного из строений в селе Цахкунк в июле - августе и октябре 2019 года, в связи с угрозой разрушения, возникла необходимость удалить накопленный на полу и на крыше слой земли. Во время очистки были найдены материалы, представляющие археологическую и этнографическую ценность. Координатором работ был научный сотрудник средневекового отдела Института археологии и этнографии НАН РА Давид Давтян.

“Целью восстановления этого земляного строения было претворение в жизнь одного из проектов Фонда “Дар” по развитию археологического туризма и других сфер в общине. После очистки слоя земли появились различные материалы, представляющие этнографическую ценность более чем 200-летней давности, а также материалы, представляющие этнографическую ценность - глазурованная керамика 12 - 15 вв. Найденные материалы изучаются в Институте археологии и этнографии НАН РА.

Археолог и архитектор провели предварительные исследовательские работы, благодаря чему этой весной, по всей вероятности, будут проведены раскопки как вокруг головного дома, так и в других местах общины, вызывающих интерес, где также сохранились ценные хачкары 9-16 веков. Что раскрывают материалы, выявленные в результате работ по очистке, осуществленных с целью восстановления Цахкунского головного дома?

То, что сохранившиеся в Цахкунке и других населенных пунктах Гегаркуникской области старые строения были построены не с 1830 года, после исторического переселения, когда в Севанском бассейне обосновались беженцы из Маку, Баязета, Алашкерта и Диадина, а с более ранних времен. При этом, эти жилые комплексы наших сельских местностей на всем Армянском нагорье имели один и тот же архитектурный стиль. С 4-3-го тысячелетия до н.э. и до 20 века он почти неизменно передавался из поколения в поколение. То, что писал греческий географ и полководец Ксенофон о структуре армянских сельских домов, в точности дошло до нас.

В дома свет поступал из дымохода, они не имели окон, имели земляные полы и земляные стены, отапливались тониром. Помещение, в котором жила многочисленная семья, отделялось от пекарни и хлева. Наши кочевые соседи, которые на протяжении веков не раз завоевывали нашу страну и становились оседлыми, не владели столь развитым жилищным искусством и во многих случаях проживали в отнятых у армян домах. Наши находки еще раз доказывают, что западноармянские беженцы в 1830 году обосновались, прежде всего, в прежних и уже построенных домах. Конечно, рядом с ними, они строили и новые жилища, которые также сейчас представляют собой археологическую и этнографическую ценность. К подобным строениям, которые во многих случаях продолжают разрушаться и приравниваться к Земле, теперь будут относиться лучше с точки зрения развития туризма.

Думаю, археологические раскопки в Цахкунке прольют новый свет на историю этого населенного пункта и региона, выявят новые ценные сведения о богатом историко-культурном наследии, созданном нашим народом.

Кстати, пример Фонда “Дар” должен быть заразительным для многих, заинтересовать государственные структуры, фонды, организации и общины в сохранении или повторном исследовании историко-архитектурного, археологического наследия, а также посредством раскопок выявлять новые этнографические и археологические ценности и тем самым стимулировать развитие туризма в Республике Армения. Со стороны государства положительным шагом будет софинансирование таких программ. С другой стороны, сохранятся, будут выставлены и прославлены те историко-культурные ценности, которые не только остаются погребенными под землей, но и день ото дня уничтожаются руками безразличных или некомпетентных людей”, - представил Давид Наатакян.

Хосров Хлгатян