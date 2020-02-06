Стартовало внеочередное заседание совета НС

В парламенте Армении проходит внеочередное заседание совета НС.

Как передает «Арменпресс», фракция “Мой шаг” представила ходатайство о проведении внеочередного заседания.

Фракция “Мой шаг” отозвала проекты, включенные в повестку дня внеочередного заседания НС, созванного 6 февраля.

“Фракция “Мой шаг” вновь ходатайствовала о созыве внеочередного заседания совета НС, я об этом получил уведомление. Через час у нас состоится внеочередное заседание совета, на котором мы обсудим ходатайство о созыве внеочередного заседания НС”, - сказал председатель НС Арарат Мирзоян.

Внеочередное заседание НС, созванное 6 февраля, не состоялось, так как фракция “Мой шаг” отозвала включенные в повестку проекты.

На внеочередном заседании депутаты должны были обсудить в первом чтении законопроекты О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “Регламент Национального собрания”, О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “О референдуме” и О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “О Конституционном суде”.

Во втором чтении должны были обсудить пакет проектов законов О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “Регламент Национального собрания”, О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “О референдуме” и О внесении дополнений и изменений в Конституционный закон Республики Армения “О Конституционном суде”.

Депутаты НС в первом чтении должны были обсудить также и проект изменений в Конституции Республики Армения, которым предлагается прекратить полномочия председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и членов Конституционного суда.